Погода в Украине в четверг 25 января - прогноз Натальи Диденко

Девушки гуляют по городу в cнегопад. Фото: РБК-Украина

В Украине ожидается холодная погода с высокой влажностью завтра, 25 января. Ожидается мокрый снег с дождем и порывы сильного ветра.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 25 января

Диденко сообщила, что завтра сильные порывы ветра с запада и юго-запада, достигающие скоростей 15-18 метров в секунду, усугубят неприятные погодные условия.

Температура воздуха останется неизменной и не вызовет дискомфорта. В течение ночи и дня температура будет колебаться около нулевой отметки во всех регионах.

Впрочем, исключение составит южная часть страны, где днем столбик термометра поднимется до +2…+7 °С, а в восточных областях предстоит ночной мороз, температура упадет до -6…-3 °С.

Атмосферный циклон. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 25 января

В Киеве 25 января прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, что приведет к снижению видимости на дорогах. Также ожидается порывистый ветер с запада. Температура воздуха ночью будет около 0 °С, а днем температура поднимется до +1...+3 °С.

Погода на ближайшие дни

Народный синоптик предупредила, что в следующие несколько дней в Украине ожидается теплая погода с выпадением осадков. Начиная с 28 января, прогнозируется снижение температуры, а с 2 февраля вновь предвидится потепление.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что Украине январь 2024 года, скорее всего, будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С .