Погода в Києві та області 17 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні збережеться холодна погода з сильними морозами, зокрема й у Києві. За прогнозами синоптиків, у столиці вдень температура повітря становитиме -10…-12°C, а вночі опускатиметься до -18°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 17 січня

У регіоні 17 січня очікується мінлива хмарність, істотних опадів не прогнозують. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути уважними.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 15...20°C, місцями до -23°C, вдень — 9-14°C. У Києві вночі очікується -16…-18°C, удень — -12…-14°C.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про люті морози по всій території України.

А також синоптик Наталка Діденко повідомила, у яких регіонах варто чекати опадів.