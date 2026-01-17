Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Морози не відступають — синоптики прогнозують до -18 у Києві

Морози не відступають — синоптики прогнозують до -18 у Києві

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:35
Погода в Києві та області 17 січня — прогноз від Укргідрометцентру
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні збережеться холодна погода з сильними морозами, зокрема й у Києві. За прогнозами синоптиків, у столиці вдень температура повітря становитиме -10…-12°C, а вночі опускатиметься до -18°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Києві та області 17 січня

У регіоні 17 січня очікується мінлива хмарність, істотних опадів не прогнозують. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути уважними.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 15...20°C, місцями до -23°C, вдень — 9-14°C. У Києві вночі очікується -16…-18°C, удень — -12…-14°C.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про люті морози по всій території України.

А також синоптик Наталка Діденко повідомила, у яких регіонах варто чекати опадів.

погода Київ Київська область морози прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації