Україна
Синоптик Діденко дала невтішний прогноз погоди на завтра

Синоптик Діденко дала невтішний прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 13:45
Прогноз погоди в Україні на 17 січня від Діденко
Люди йдуть містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 17 січня, в Україні мороз триматиметься й надалі. Однак день мине без істотних опадів майже у всіх регіонах країни.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні на 17 січня від Діденко

Отже, 17-18 січня в Україні буде без істотних опадів, лише в Криму очікується сніг. На дорогах повсюди ожеледиця. 

Температура повітря без особливих змін: вночі -10...-16 °С, на півночі -15...-22 °С, протягом дня — -9...-15 °С. На Закарпатті та на крайньому півдні очікується -2...-5 °С.

У південній частині завтра, 17 січня, пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень.

У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15...-18 °С, вдень -10...-12 °С. Без істотних опадів. Очікується ожеледиця. 

За прогнозами Діденко, морози в Україні триватимуть й надалі. За попередніми прогнозами, до кінця січня.

Погода від Діденко на 17 січня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно синоптики спрогнозували аномальне посилення морозів в Україні.

Раніше синоптики відповіли, чи будуть цьогоріч морози в Україні до -23 градусів.

зима морози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
