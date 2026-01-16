Прогноз погоди в Україні на 17 січня від Діденко

Люди йдуть містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 17 січня, в Україні мороз триматиметься й надалі. Однак день мине без істотних опадів майже у всіх регіонах країни.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні на 17 січня від Діденко

Отже, 17-18 січня в Україні буде без істотних опадів, лише в Криму очікується сніг. На дорогах повсюди ожеледиця.

Температура повітря без особливих змін: вночі -10...-16 °С, на півночі -15...-22 °С, протягом дня — -9...-15 °С. На Закарпатті та на крайньому півдні очікується -2...-5 °С.

У південній частині завтра, 17 січня, пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень.

У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15...-18 °С, вдень -10...-12 °С. Без істотних опадів. Очікується ожеледиця.

За прогнозами Діденко, морози в Україні триватимуть й надалі. За попередніми прогнозами, до кінця січня.

