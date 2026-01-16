Прогноз погоды в Украине на 17 января от Диденко

Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 17 января, в Украине мороз будет держаться и в дальнейшем. Однако день пройдет без существенных осадков почти во всех регионах страны.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 17 января от Диденко

Итак, 17-18 января в Украине будет без существенных осадков, лишь в Крыму ожидается снег. На дорогах повсеместно гололедица.

Температура воздуха без особых изменений: ночью -10...-16 °С, на севере -15...-22 °С, в течение дня — -9...-15 °С. На Закарпатье и на крайнем юге ожидается -2...-5 °С.

В южной части завтра, 17 января, порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений.

В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15...-18 °С, днем -10...-12 °С. Без существенных осадков. Ожидается гололедица.

По прогнозам Диденко, морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем. По предварительным прогнозам, до конца января.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что недавно синоптики спрогнозировали аномальное усиление морозов в Украине.

Ранее синоптики ответили, будут ли в этом году морозы в Украине до -23 градусов.