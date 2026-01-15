Погода в Украине - будут ли морозы

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине на ближайшей неделе сохранится холодная зимняя погода. Синоптики предупреждают, что морозы местами будут достигать до -13°C и будут удерживаться в течение нескольких дней.

Об этом сообщает портал Ventusky.

Сильнее всего зима скажется на жителях северных областей. Именно там в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -13 °C, что создаст сложные погодные условия.

Зато в западных регионах страны и в Крыму температурный режим будет более мягким. Ночью ожидается около -5 °C, а днем воздух будет прогреваться до -1 °C.

Напомним, что синоптики прогнозируют усиление непогоды в ближайшие дни.

А также метеорологи раскрыли, как долго еще будет держаться холодная погода.