Україна
Синоптики прогнозируют аномальное усиление морозов в Украине

Синоптики прогнозируют аномальное усиление морозов в Украине

Дата публикации 15 января 2026 21:35
Погода в Украине - будут ли морозы
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине на ближайшей неделе сохранится холодная зимняя погода. Синоптики предупреждают, что морозы местами будут достигать до -13°C и будут удерживаться в течение нескольких дней.

Об этом сообщает портал Ventusky.

Погода в Украине

Сильнее всего зима скажется на жителях северных областей. Именно там в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -13 °C, что создаст сложные погодные условия.

Зато в западных регионах страны и в Крыму температурный режим будет более мягким. Ночью ожидается около -5 °C, а днем воздух будет прогреваться до -1 °C.

Напомним, что синоптики прогнозируют усиление непогоды в ближайшие дни.

А также метеорологи раскрыли, как долго еще будет держаться холодная погода.

погода морозы синоптик прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
