Головна Погода Синоптики прогнозують аномальне посилення морозів в Україні

Синоптики прогнозують аномальне посилення морозів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:35
Погода в Україні - чи будуть морози
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчого тижня збережеться холодна зимова погода. Синоптики попереджають, що морози місцями сягатимуть до -13°C і утримуватимуться протягом кількох днів.

Про це повідомляє портал Ventusky.

Читайте також:

Погода в Україні

Найсильніше зима дасться взнаки мешканцям північних областей. Саме там у нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до -13 °C, що створить складні погодні умови.

Натомість у західних регіонах країни та в Криму температурний режим буде м’якшим. Уночі очікується близько -5 °C, а вдень повітря прогріватиметься до -1 °C.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують посилення негоди найближчими днями.

А також метеорологи розкрили, як довго ще буде триматися холодна погода.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
