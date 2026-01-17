Погода в Киеве и области 17 января — прогноз от Укргидрометцентра

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохранится холодная погода с сильными морозами, в том числе и в Киеве. По прогнозам синоптиков, в столице днем температура воздуха составит -10...-12°C, а ночью будет опускаться до -18°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В регионе 17 января ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют. На отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 15...20°C, местами до -23°C, днем - 9-14°C. В Киеве ночью ожидается -16...-18°C, днем — -12...-14°C.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных морозах по всей территории Украины.

