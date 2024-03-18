Погода в Україні в понеділок, 18 березня — які області охоплять морози та мокрий сніг

Дівчина йде вулицею в холодну сніжну погоду. Фото: polinka.top

Погода в Україні в понеділок, 18 березня, завдяки атмосферному фронту буде прохолодою та дощовою. У Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та інших областях очікується мокрий сніг, який синоптики прогнозують і на півночі в супроводі дощу. Температура повітря вночі місцями впаде до -3 °C, а вдень прогріється не більш як до +7 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 березня

За прогнозом синоптиків, на заході очікується незначний мокрий сніг, який супроводжуватиметься дощем на півночі та в центрі. На решті території також дощитиме. Крім того, дороги в західних областях вкриє ожеледиця, а південно-східну частину вночі та вранці охопить туман.

Вітер північно-західного напрямку, а на Лівобережжі — південного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C, на півдні, сході, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях +7...+12 °C;

вночі на заході від -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C;

в Карпатах -1...-6 °C, вдень близько 0 °C;

у Києві вночі 0...+2 °C, вдень 3-5 °C.

Також Укргідрометцентр попереджає про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначили синоптики.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 18 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 березня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні похолодання та мокрий сніг.

"Повсюди переважатиме волога повітряна маса — атмосферні фронти Йтиме дощ, на заході, півночі, місцями у центральній частині — з мокрим снігом!" — попереджає Діденко.

Температура повітря упродовж дня становитиме +2...+6 °C, тепліше буде в східних, південних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, де очікується +5...+10 °C, у Луганській, Донецькій та Запорізькій до +12 °C.

У Києві теж було холодно. Температура повітря вночі знизиться до 0...+2 °C, а вдень буде не більш ніж +2...+4 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що в Києві піднявся рівень води у Дніпрі через збільшення скидів води з Київського водосховища. У КМВА розповіли, чи є загроза підтоплення столиці.

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