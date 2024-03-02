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Не ховайте теплий одяг — в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на березень

2 березня 2024 15:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Не ховайте теплий одяг — в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на березень
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Середня місячна температура повітря становить 0...+6 °С, а на високогір'ї Карпат -3 °С.

Синоптики розповіли, що абсолютний мінімум температури повітря становить -37...-20 °С, на Закарпатті та у південній частині України — -27...-10 °С. Водночас абсолютний максимум температури повітря — +19...+29 °С, а в Карпатах — +14...+26 °С.

Середня місячна кількість опадів становить 26-51 мм, у гірських районах та на Закарпатті місцями 56-106 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм.

Прогноз середньомісячної температури та кількості опадів у березні 2024 року

Синоптики розповіли, що середня місячна температура повітря передбачається +1...+7 °С. Це на один-два градуси вище за норму. 

Місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Також у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилося, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

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