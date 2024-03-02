Не прячьте теплую одежду — в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на март

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя месячная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Средняя месячная температура воздуха составляет 0...+6 °С, а на высокогорье Карпат -3 °С.

Синоптики рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37...-20 °С, на Закарпатье и в южной части Украины — -27...-10 °С. В то же время абсолютный максимум температуры воздуха +19...29 °С, а в Карпатах +14...+26 °С.

Среднее месячное количество осадков — 26-51 мм, в горных районах и на Закарпатье местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в марте 2024 года

Синоптики рассказали, что средняя месячная температура воздуха предполагается +1...+7°С. Это на один-два градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм, что в пределах нормы.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Также в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.