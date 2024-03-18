Погода в Украине в понедельник, 18 марта — какие области охватят морозы и мокрый снег

Девушка идет по улице в холодную снежную погоду. Фото: polinka.top

Погода в Украине в понедельник, 18 марта, благодаря атмосферному фронту будет прохладной и дождливой. В Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и других областях ожидается мокрый снег, прогнозируемый синоптиками и на севере в сопровождении дождя. Температура воздуха ночью местами упадет до -3 °C, а днем прогреется не более чем до +7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 марта

По прогнозу синоптиков, на западе ожидается небольшой мокрый снег, который будет сопровождаться дождем на севере и в центре. На остальной территории тоже будет дождь. Кроме того, дороги в западных областях покроет гололедица, а юго-восточную часть ночью и утром охватит туман.

Ветер северо-западного направления, а на Левобережье — южного, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 марта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C, на юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях +7...+12 °C;

ночью на западе от -3...+2 °C, днем 0...+5 °C;

в Карпатах -1...-6 °C, днем около 0 °C;

в Киеве ночью 0...+2 °C, днем 3-5 °C.

Также Укргидрометцентр предупреждает о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили синоптики.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 18 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 марта

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине похолодание и мокрый снег.

"Повсюду будет преобладать влажная воздушная масса — атмосферные фронты. Дождь на западе, севере, местами в центральной части — с мокрым снегом!" — предупреждает Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет составлять +2...+6 °C, теплее будет в восточных, южных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, где ожидается +5...+10 °C, в Луганской, Донецкой и Запорожской до +12 °C.

В Киеве тоже было холодно. Температура воздуха ночью снизится до 0...+2 °C, а днем будет не более чем +2...+4 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что в Киеве поднялся уровень воды в Днепре из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища. В КГВА рассказали, есть ли угроза подтопления столицы.

Также мы писали, что синоптики предупреждали о не слишком весенней погоде в марте. Специалисты советуют не прятать теплую одежду в первый месяц весны.