Прогноз погоди на 23 січня - якою буде погода в Україні завтра

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У пʼятницю, 23 січня, над Україною нині відбувається протистояння між потужним антициклоном на північному сході та молодою циклонічною системою на південному заході. Саме ця боротьба визначає погодні умови в країні.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 січня

Завтра очікуються сніг та мокрий сніг на заході та півдні країни, місцями — на півночі й у центрі. На сході та північному сході опадів не прогнозується. Вітер переважно південно-східний, помірний, подекуди поривчастий.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря вночі становитиме від -12...-6 °С, на півночі — до -14 °С, удень — від -7...-2 °С. У південних регіонах повітря прогріється до -1…+2 °С, у Криму — до +5 °С.

У Києві 23 січня буде хмарно, можливий невеликий сніг, очікується поривчастий та некомфортний південно-східний вітер. Найближчими днями в столиці утримається холодна погода — близько -7…-5 °С, але нічні морози поступово слабшатимуть.

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 23 січня

23 січня в Україні очікується поступове послаблення морозів через зміну синоптичної ситуації. Атмосферний тиск продовжить знижуватися, а холодне сухе повітря арктичного походження відступатиме з північного сходу. Натомість до країни надходитиме вологіше та значно тепліше повітря з Чорного моря і Балкан.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У результаті небо буде переважно захмареним, у більшості областей прогнозується невеликий сніг. Вітер — східний, швидкістю 5–10 м/с.

Найхолодніше залишатиметься на північному сході: вночі температура знижуватиметься до –15…–10 °С, удень — до –10…–5 °С.

На півдні, у Закарпатті та Прикарпатті вночі очікується –7…–2 °С, удень — від –3...+2 °С. В інших регіонах уночі буде –11…–6 °С, а вдень — –7…–2 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, за прогнозом синоптиків, на Київщині буде хмарна погода та сильна ожеледиця на дорогах.

А до цього метеорологи повідомили, що навесні очікуються постійні опади та рекордно низькі температури.