Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Морози відступають — де очікувати на різке потепління вже завтра

Морози відступають — де очікувати на різке потепління вже завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 00:00
Прогноз погоди на 23 січня - якою буде погода в Україні завтра
Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У пʼятницю, 23 січня, над Україною нині відбувається протистояння між потужним антициклоном на північному сході та молодою циклонічною системою на південному заході. Саме ця боротьба визначає погодні умови в країні.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 січня

Завтра очікуються сніг та мокрий сніг на заході та півдні країни, місцями — на півночі й у центрі. На сході та північному сході опадів не прогнозується. Вітер переважно південно-східний, помірний, подекуди поривчастий.

Морози відступають — де очікувати на різке потепління вже завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря вночі становитиме від -12...-6 °С, на півночі — до -14 °С, удень — від -7...-2 °С. У південних регіонах повітря прогріється до -1…+2 °С, у Криму — до +5 °С.

У Києві 23 січня буде хмарно, можливий невеликий сніг, очікується поривчастий та некомфортний південно-східний вітер. Найближчими днями в столиці утримається холодна погода — близько -7…-5 °С, але нічні морози поступово слабшатимуть.

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 23 січня

23 січня в Україні очікується поступове послаблення морозів через зміну синоптичної ситуації. Атмосферний тиск продовжить знижуватися, а холодне сухе повітря арктичного походження відступатиме з північного сходу. Натомість до країни надходитиме вологіше та значно тепліше повітря з Чорного моря і Балкан.

Морози відступають — де очікувати на різке потепління вже завтра - фото 2
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У результаті небо буде переважно захмареним, у більшості областей прогнозується невеликий сніг. Вітер — східний, швидкістю 5–10 м/с.

Найхолодніше залишатиметься на північному сході: вночі температура знижуватиметься до –15…–10 °С, удень — до –10…–5 °С.

На півдні, у Закарпатті та Прикарпатті вночі очікується –7…–2 °С, удень — від –3...+2 °С. В інших регіонах уночі буде –11…–6 °С, а вдень — –7…–2 °С.

погода 23 січня прогноз
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, за прогнозом синоптиків, на Київщині буде хмарна погода та сильна ожеледиця на дорогах.

А до цього метеорологи повідомили, що навесні очікуються постійні опади та рекордно низькі температури

погода Укргідрометцентр потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації