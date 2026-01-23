Видео
Україна
Морозы отступают — где ожидать резкого потепления уже завтра

Морозы отступают — где ожидать резкого потепления уже завтра

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 00:00
Прогноз погоды на 23 января - какой будет погода в Украине завтра
Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 января, над Украиной сейчас происходит противостояние между мощным антициклоном на северо-востоке и молодой циклонической системой на юго-западе. Именно эта борьба определяет погодные условия в стране.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 января

Завтра ожидаются снег и мокрый снег на западе и юге страны, местами — на севере и в центре. На востоке и северо-востоке осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, местами порывистый.

Морози відступають — де очікувати на різке потепління вже завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью составит от -12...-6 °С, на севере — до -14 °С, днем — от -7...-2 °С. В южных регионах воздух прогреется до -1...+2 °С, в Крыму — до +5 °С.

В Киеве 23 января будет облачно, возможен небольшой снег, ожидается порывистый и некомфортный юго-восточный ветер. В ближайшие дни в столице сохранится холодная погода — около -7...-5 °С, но ночные морозы постепенно будут ослабевать.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 23 января

23 января в Украине ожидается постепенное ослабление морозов из-за изменения синоптической ситуации. Атмосферное давление продолжит снижаться, а холодный сухой воздух арктического происхождения будет отступать с северо-востока. Зато в страну будет поступать влажный и значительно теплее воздух с Черного моря и Балкан.

Морози відступають — де очікувати на різке потепління вже завтра - фото 2
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В результате небо будет преимущественно облачным, в большинстве областей прогнозируется небольшой снег. Ветер — восточный, скоростью 5-10 м/с.

Холоднее всего будет оставаться на северо-востоке: ночью температура будет снижаться до -15...-10 °С, днем — до -10...-5 °С.

На юге, в Закарпатье и Прикарпатье ночью ожидается -7...-2 °С, днем — от -3...+2 °С. В других регионах ночью будет -11...-6 °С, а днем — -7...-2 °С.

погода 23 січня прогноз
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что завтра, по прогнозу синоптиков, на Киевщине будет облачная погода и сильная гололедица на дорогах.

А до этого метеорологи сообщили, что весной ожидаются постоянные осадки и рекордно низкие температуры.

погода Укргидрометцентр потепление Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
