Україна
Морози відступлять — синоптик Діденко дала оптимістичний прогноз

Морози відступлять — синоптик Діденко дала оптимістичний прогноз

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 21:29
Прогноз погоди на завтра 20 січня Наталки Діденко — коли потепління
Жінки йдуть вулицею взимку. Ілюстративне фото: Сергій Чузавков / УНІАН

Погода в Україні в середу, 21 січня, буде сонячною та морозяною. Температура повітря буде нижче нуля, однак вже від завтра дещо теплішатиме.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні на 21 січня 

"Вже із завтра потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоч вночі і буде ще дуже холодно, а вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих "плюсів", — прогнозує Діденко.

Водночас 21 січня ще будуть морози: вночі до -10...-17 °C, а вдень до -4...-8 °C, лише на півночі може бути до -10 °C, а на півдні можлива навіть нульова температура. Опадів Діденко не прогнозує — буде сонячна погода та південно-західний і південний вітер.

Прогноз погоди на завтра 21 січня від Наталки Діденко
Прогноз погоди на 21 січня. Фото: скриншот meteopost.com

У Києві вночі температура повітря опуститься до -12...-14 °C, а вдень — до -6...-8 °C. дороги вкриє ожеледиця.

"Цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити", — анонсує Діденко.

Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха спрогнозувала послаблення морозів в Україні. Експертка назвала дату, коли можливе підвищення температури повітря.

Також негода лютує і в США, внаслідок чого на трасі під час руху зіштовхнулися щонайменше 100 автівок

погода потепління морози Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
