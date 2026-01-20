Прогноз погоды на завтра 20 января Наталки Диденко — когда потепление

Женщины идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Сергей Чузавков / УНИАН

Погода в Украине в среду, 21 января, будет солнечной и морозной. Температура воздуха будет ниже нуля, однако уже завтра будет теплеть.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине на 21 января

"Уже с завтра потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января наконец дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших "плюсов", — прогнозирует Диденко.

В то же время 21 января еще будут морозы: ночью до -10...-17 °C, а днем до -4...-8 °C, только на севере может быть до -10 °C, а на юге возможна даже нулевая температура. Осадков Диденко не прогнозирует — будет солнечная погода и юго-западный, южный ветер.

Прогноз погоды на 21 января.

В Киеве ночью температура воздуха опустится до -12...-14 °C, а днем — до -6...-8 °C. Дороги покроет гололедица.

"Эту неделю надо продержаться спокойно, даже если будет нелегко, но со следующей недели все же морозы должны отступить", — анонсирует Диденко.

Напомним, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала ослабление морозов в Украине. Эксперт назвала дату, когда возможно повышение температуры воздуха.

Также непогода свирепствует и в США, в результате чего на трассе во время движения столкнулись по меньшей мере 100 автомобилей.