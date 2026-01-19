Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Когда придет ослабление морозов — Укргидрометцентр назвал дату

Когда придет ослабление морозов — Укргидрометцентр назвал дату

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 16:53
Потепление в Украине следует ожидать после 22 января - прогноз Укргидрометцентра
Коммунальщица убирает снег. Фото: Новини.LIVE

Укргидрометцентр предполагает медленное ослабление холодов после 22 января по всей Украине. Но снежная погода может быть на Западе и Юго-Востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в понедельник, 19 января.

Реклама
Читайте также:

Когда ждать изменения погоды

Ослабление морозов ожидают уже с этого четверга, сообщила Наталья Птуха. На Севере страны ночью температура будет держаться до -11 °C, а днем составляет около -1°C...-7 °C... На Юге и в Закарпатье днем температура поднимется до +3°C.

"Начиная с 22-го числа, уже есть определенные изменения. Во-первых, они будут отображаться в том, что на правобережье Украины могут влиять атмосферные фронты. ... И за счет этого мы уже видим, что изменения в атмосфере будут происходить, и определенные такие повышения температуры", — отмечает Птуха.

Синоптик указывает, что пока рано говорить о тепле — только об ослаблении морозов. Начиная с 23-го числа будут другие ночные минимумы по северным областям: там было ночью —12...-17 °C, будет уже - -5...-11 °C.

Ранее Наталья Птуха прогнозировала, что сильные морозы у Украины продержатся до 20 января.

Ранее мы также информировали, что весной ожидаются осадки и холод. В первой декаде марта будет сильный ветер.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине температура
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации