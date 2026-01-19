Потепление в Украине следует ожидать после 22 января - прогноз Укргидрометцентра

Коммунальщица убирает снег. Фото: Новини.LIVE

Укргидрометцентр предполагает медленное ослабление холодов после 22 января по всей Украине. Но снежная погода может быть на Западе и Юго-Востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в понедельник, 19 января.

Когда ждать изменения погоды

Ослабление морозов ожидают уже с этого четверга, сообщила Наталья Птуха. На Севере страны ночью температура будет держаться до -11 °C, а днем составляет около -1°C...-7 °C... На Юге и в Закарпатье днем температура поднимется до +3°C.

"Начиная с 22-го числа, уже есть определенные изменения. Во-первых, они будут отображаться в том, что на правобережье Украины могут влиять атмосферные фронты. ... И за счет этого мы уже видим, что изменения в атмосфере будут происходить, и определенные такие повышения температуры", — отмечает Птуха.

Синоптик указывает, что пока рано говорить о тепле — только об ослаблении морозов. Начиная с 23-го числа будут другие ночные минимумы по северным областям: там было ночью —12...-17 °C, будет уже - -5...-11 °C.

Ранее Наталья Птуха прогнозировала, что сильные морозы у Украины продержатся до 20 января.

Ранее мы также информировали, что весной ожидаются осадки и холод. В первой декаде марта будет сильный ветер.