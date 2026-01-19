Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Коли прийде послаблення морозів — Укргідрометцентр назвав дату

Коли прийде послаблення морозів — Укргідрометцентр назвав дату

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 16:53
Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня — прогноз Укргідрометцентру
Комунальниця прибирає сніг. Фото: Новини.LIVE

Укргідрометцентр передбачає повільне послаблення холодів після 22 січня по всій Україні. Але сніжна погода може бути на Заході та Південному Сході країни. 

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха в понеділок, 19 січня. 

Реклама
Читайте також:

Коли чекати зміни погоди

Послаблення морозів очікують вже з цього четверга, повідомила Наталя Птуха. На Півночі країни вночі температура триматиметься до -11 °C, а вдень становить близько -1°C…-7 °C.. На Півдні та в Закарпатті днем температура підніметься до +3°C.

"Починаючи з 22-го числа, вже є певні зміни. По-перше, вони будуть відображатися в тому, що на правобережжя України можуть впливати атмосферні фронти. … І за рахунок цього ми вже бачимо, що зміни в атмосфері будуть відбуватися, і певні такі підвищення температури", — зазначає Птуха.

Синоптикіня вказує, що поки рано говорити про тепло – лише про послаблення морозів. Починаючи з 23-го числа будуть інші нічні мінімуми по північних областях: там було вночі -12...-17 °C, буде вже – -5...-11 °C. 

Зазначимо, що раніше Наталія Птуха прогнозувала, що сильні морози в України протримаються до 20 січня.

Раніше ми також інформували, що весною очікуються опади та холод. У першій декаді березня буде сильний вітер. 

погода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні температура
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації