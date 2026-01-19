Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня — прогноз Укргідрометцентру

Комунальниця прибирає сніг. Фото: Новини.LIVE

Укргідрометцентр передбачає повільне послаблення холодів після 22 січня по всій Україні. Але сніжна погода може бути на Заході та Південному Сході країни.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха в понеділок, 19 січня.

Коли чекати зміни погоди

Послаблення морозів очікують вже з цього четверга, повідомила Наталя Птуха. На Півночі країни вночі температура триматиметься до -11 °C, а вдень становить близько -1°C…-7 °C.. На Півдні та в Закарпатті днем температура підніметься до +3°C.

"Починаючи з 22-го числа, вже є певні зміни. По-перше, вони будуть відображатися в тому, що на правобережжя України можуть впливати атмосферні фронти. … І за рахунок цього ми вже бачимо, що зміни в атмосфері будуть відбуватися, і певні такі підвищення температури", — зазначає Птуха.

Синоптикіня вказує, що поки рано говорити про тепло – лише про послаблення морозів. Починаючи з 23-го числа будуть інші нічні мінімуми по північних областях: там було вночі -12...-17 °C, буде вже – -5...-11 °C.

Зазначимо, що раніше Наталія Птуха прогнозувала, що сильні морози в України протримаються до 20 січня.

Раніше ми також інформували, що весною очікуються опади та холод. У першій декаді березня буде сильний вітер.