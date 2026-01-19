Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня — прогноз Укргідрометцентру

Коли прийде послаблення морозів — Укргідрометцентр назвав дату
Укргідрометцентр передбачає повільне послаблення холодів після 22 січня по всій Україні. Але сніжна погода може бути на Заході та Південному Сході країни.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха в понеділок, 19 січня.
Коли чекати зміни погоди
Послаблення морозів очікують вже з цього четверга, повідомила Наталя Птуха. На Півночі країни вночі температура триматиметься до -11 °C, а вдень становить близько -1°C…-7 °C.. На Півдні та в Закарпатті днем температура підніметься до +3°C.
"Починаючи з 22-го числа, вже є певні зміни. По-перше, вони будуть відображатися в тому, що на правобережжя України можуть впливати атмосферні фронти. … І за рахунок цього ми вже бачимо, що зміни в атмосфері будуть відбуватися, і певні такі підвищення температури", — зазначає Птуха.
Синоптикіня вказує, що поки рано говорити про тепло – лише про послаблення морозів. Починаючи з 23-го числа будуть інші нічні мінімуми по північних областях: там було вночі -12...-17 °C, буде вже – -5...-11 °C.
Зазначимо, що раніше Наталія Птуха прогнозувала, що сильні морози в України протримаються до 20 січня.
Раніше ми також інформували, що весною очікуються опади та холод. У першій декаді березня буде сильний вітер.
