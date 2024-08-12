Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 12 серпня

Може мучити спрага — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
12 серпня 2024 05:21
Дівчина п'є воду. Ілюстративне фото: Freepik
Погода в Одесі сьогодні, 12 серпня, буде спекотною та похмурою. Літо не відступає, тож стовпчик термометрів вдень підійметься до +30 °C. Температура морської води буде лише +15...+16 °C. Сильного вітру або опадів на початку тижня не очікується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 12 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.
Тривалість дня: 14 год. 19 хв.
Схід — 05:52.
Захід — 20:11.
Погода в Одеській області 12 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +17...+22 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні 12 серпня
У понеділок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вдень +21...+26°С, у південній частині тепліше — +26...+31°С.
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