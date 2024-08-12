Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 12 серпня

Дівчина п'є воду. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Одесі сьогодні, 12 серпня, буде спекотною та похмурою. Літо не відступає, тож стовпчик термометрів вдень підійметься до +30 °C. Температура морської води буде лише +15...+16 °C. Сильного вітру або опадів на початку тижня не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 12 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.

Тривалість дня: 14 год. 19 хв.

Схід — 05:52.

Захід — 20:11.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 12 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 12 серпня

У понеділок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вдень +21...+26°С, у південній частині тепліше — +26...+31°С.