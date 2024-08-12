Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 12 августа

Может мучить жажда — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
12 августа 2024 05:21
Девушка пьет воду. Иллюстративное фото: Freepik
Погода в Одессе сегодня, 12 августа, будет жаркой и пасмурной. Лето не отступает, и столбик термометров днем поднимется до +30 °C. Температура морской воды будет только +15...+16°C. Сильный ветер или осадки в начале недели не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 12 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +20...+22 °C, днем +28...+30 °C.
Продолжительность дня: 14 час. 19 мин.
Восход — 05:52.
Заход — 20:11.
Погода в Одесской области 12 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +17...+22 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине 12 августа.
В понедельник, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура днем +21...+26°С, в южной части теплее +26...+31°С.
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