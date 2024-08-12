Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 12 августа

Девушка пьет воду. Иллюстративное фото: Freepik

Погода в Одессе сегодня, 12 августа, будет жаркой и пасмурной. Лето не отступает, и столбик термометров днем поднимется до +30 °C. Температура морской воды будет только +15...+16°C. Сильный ветер или осадки в начале недели не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 12 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +20...+22 °C, днем +28...+30 °C.

Продолжительность дня: 14 час. 19 мин.

Восход — 05:52.

Заход — 20:11.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 12 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 12 августа.

В понедельник, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура днем +21...+26°С, в южной части теплее +26...+31°С.