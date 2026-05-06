Можливі незначні коливання: прогноз магнітних бур на сьогодні

У середу, 6 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Геомагнітна ситуація залишатиметься переважно спокійною, хоча незначні коливання можливі.

Прогноз магнітних бур на 6 травня

За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле впродовж дня буде від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Водночас існує ймовірність виникнення спалахів середнього рівня (М-класу).

Сонячна активність 6 травня

ймовірність слабкого геомагнітного шторму — 5%,

сильного — лише 1%,

спалахів М-класу — 30%,

спалахів найпотужнішого Х-класу — 5%.

кількість сонячних плям становить 54.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Медики нагадують, що навіть незначні магнітні коливання можуть впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. У такі дні можливі головний біль, слабкість, перепади артеріального тиску та загальне погіршення стану.

Фахівці радять стежити за прогнозами космічної погоди, адже це допомагає заздалегідь підготуватися та знизити ризики для здоров'я, зокрема інфарктів і інсультів.

