Главная Погода Возможны незначительные колебания: прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 6 мая 2026 15:19
Магнитные бури. Фото: Freepik. Коллаж: Новости.LIVE

В среду, 6 мая, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно спокойной, хотя незначительные колебания возможны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 6 мая

По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле в течение дня будет от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться низкой. В то же время существует вероятность возникновения вспышек среднего уровня (М-класса).

Солнечная активность 6 мая

  • вероятность слабого геомагнитного шторма — 5%,
  • сильного — всего 1%,
  • вспышек М-класса — 30%,
  • вспышек мощнейшего Х-класса — 5%.
  • количество солнечных пятен составляет 54.
Прогноз магнітних бур в Україні на 6 травня
Прогноз магнитных бурь. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Медики напоминают, что даже незначительные магнитные колебания могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такие дни возможны головная боль, слабость, перепады артериального давления и общее ухудшение состояния.

Читайте также:

Специалисты советуют следить за прогнозами космической погоды, ведь это помогает заранее подготовиться и снизить риски для здоровья, в частности инфарктов и инсультов.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня во всех регионах Украины сохранится сухая и теплая погода.

В то же время завтра синоптик Наталья Диденко прогнозирует жару до +28 °С. Украина станет самой жаркой страной в Европе.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
