Возможны незначительные колебания: прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 6 мая, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно спокойной, хотя незначительные колебания возможны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 6 мая
По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле в течение дня будет от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться низкой. В то же время существует вероятность возникновения вспышек среднего уровня (М-класса).
Солнечная активность 6 мая
- вероятность слабого геомагнитного шторма — 5%,
- сильного — всего 1%,
- вспышек М-класса — 30%,
- вспышек мощнейшего Х-класса — 5%.
- количество солнечных пятен составляет 54.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Медики напоминают, что даже незначительные магнитные колебания могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такие дни возможны головная боль, слабость, перепады артериального давления и общее ухудшение состояния.
Специалисты советуют следить за прогнозами космической погоды, ведь это помогает заранее подготовиться и снизить риски для здоровья, в частности инфарктов и инсультов.
Как сообщали Новини.LIVE, сегодня во всех регионах Украины сохранится сухая и теплая погода.
В то же время завтра синоптик Наталья Диденко прогнозирует жару до +28 °С. Украина станет самой жаркой страной в Европе.