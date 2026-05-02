Можливі спалахи Х-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Суттєвих магнітних бур у суботу, 2 травня, не очікується на Землі. Упродовж останньої доби на Сонці сталося шість спалахів класу С, які не мають сильного впливу. Крім того, зафіксовано 47 сонячних плям.

Магнітні бурі 2 травня

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде спокійного рівня. Крім того, сонячна активність прогнозується помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 2 травня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 47

Як спалахи Х-класу можуть впливати на людину

Спалахи Х-класу впливають на Землю не прямо, а через магнітне поле та атмосферу. На людину вони можуть діяти опосередковано:

після сильних спалахів часто виникають геомагнітні збурення , і деякі люди відчувають погіршення самопочуття;

, і деякі люди відчувають погіршення самопочуття; під час сильних бур може підвищуватись рівень стресу , дратівливість або тривога;

, дратівливість або тривога; у деяких людей можуть бути коливання тиску або пульсу.

Водночас прямої небезпеки для більшості здорових людей немає, бо захищає атмосфера і магнітне поле Землі. Значно сильніше страждає техніка — зв’язок, GPS, електромережі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування, у травні геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. Однак прогнозується декілька періодів короткочасного підвищення активності.

А погода в Україні 2 травня буде теплою. Синоптики зазначають, що подекуди температура повітря підвищиться до +18 °С.