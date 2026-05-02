Возможны вспышки Х-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Существенных магнитных бурь в субботу, 2 мая, не ожидается на Земле. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния. Кроме того, зафиксировано 47 солнечных пятен.

Магнитные бури 2 мая

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойного уровня. Кроме того, солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 2 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 47

Как вспышки Х-класса могут влиять на человека

Вспышки Х-класса влияют на Землю не напрямую, а через магнитное поле и атмосферу. На человека они могут действовать опосредованно:

после сильных вспышек часто возникают геомагнитные воз мущения, и некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия;

мущения, и некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия; во время сильных бурь может повышаться уровень стресса , раздражительность или тревога;

, раздражительность или тревога; у некоторых людей могут быть колебания давления или пульса.

В то же время прямой опасности для большинства здоровых людей нет, потому что защищает атмосфера и магнитное поле Земли. Значительно сильнее страдает техника - связь, GPS, электросети.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования, в мае геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. Однако прогнозируется несколько периодов кратковременного повышения активности.

А погода в Украине 2 мая будет теплой. Синоптики отмечают, что местами температура воздуха повысится до +18 °С.