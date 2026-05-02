Возможны вспышки Х-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможны вспышки Х-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 2 мая 2026 13:45
Влияние магнитных бурь. Фото: коллаж Новини.LIVE

Существенных магнитных бурь в субботу, 2 мая, не ожидается на Земле. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния. Кроме того, зафиксировано 47 солнечных пятен.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 2 мая

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойного уровня. Кроме того, солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Прогноз магнітних бур на 2 травня
Магнитные бури 2 мая. Фото: Meteoagent

Солнечная активность на 2 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 47

Как вспышки Х-класса могут влиять на человека

Вспышки Х-класса влияют на Землю не напрямую, а через магнитное поле и атмосферу. На человека они могут действовать опосредованно:

  • после сильных вспышек часто возникают геомагнитные возмущения, и некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия;
  • во время сильных бурь может повышаться уровень стресса, раздражительность или тревога;
  • у некоторых людей могут быть колебания давления или пульса.

В то же время прямой опасности для большинства здоровых людей нет, потому что защищает атмосфера и магнитное поле Земли. Значительно сильнее страдает техника - связь, GPS, электросети.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования, в мае геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. Однако прогнозируется несколько периодов кратковременного повышения активности.

А погода в Украине 2 мая будет теплой. Синоптики отмечают, что местами температура воздуха повысится до +18 °С.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
