Україна
На Київ насувається хуртовина — синоптики оголосили про небезпеку

25 грудня 2025 16:43
Світлана Силенко - Редактор
У Києві вдарить сильний мороз — яка температура буде завтра
Жінки йдуть по зимній дорозі. Фото ілюстративне: nation.com.pk
Світлана Силенко - Редактор

Синоптики надали прогноз погоди у Києві та Київській області на п'ятницю, 26 грудня. Вночі та вдень буде йти невеликий сніг. 

Про це повідомив офіційний канал Українського гідрометеорологічного центру у четвер, 25 грудня. 

Погода у Києві 26 грудня

Прогноз погоди на добу 26 грудня по території Київщини та у Києві свідчить про хмарність та морози. Вночі буде йти помірний, а вдень — невеликий сніг. Тим часом на дорогах міста та області буде ожеледиця — водії та пішоходи повинні бути обережними. 

У Києві вдарить сильний мороз — яка температура загрожує завтра - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"Температура по області вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С; у Києві вночі -6...-8 °С, вдень 0...-2 °С", — повідомляє Укргідрометцентр.

Також буде дути хуртовина, вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. 

Нагадаємо, що протягом різдвяного тижня, 22-28 грудня синоптики прогнозують значні похолодання.    

Раніше ми також інформували, що під час новорічних свят в Україні сильних морозів не буде.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
