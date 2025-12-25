У Києві вдарить сильний мороз — яка температура буде завтра

Жінки йдуть по зимній дорозі. Фото ілюстративне: nation.com.pk

Синоптики надали прогноз погоди у Києві та Київській області на п'ятницю, 26 грудня. Вночі та вдень буде йти невеликий сніг.

Про це повідомив офіційний канал Українського гідрометеорологічного центру у четвер, 25 грудня.

Погода у Києві 26 грудня

Прогноз погоди на добу 26 грудня по території Київщини та у Києві свідчить про хмарність та морози. Вночі буде йти помірний, а вдень — невеликий сніг. Тим часом на дорогах міста та області буде ожеледиця — водії та пішоходи повинні бути обережними.

Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"Температура по області вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С; у Києві вночі -6...-8 °С, вдень 0...-2 °С", — повідомляє Укргідрометцентр.

Також буде дути хуртовина, вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, що протягом різдвяного тижня, 22-28 грудня синоптики прогнозують значні похолодання.

Раніше ми також інформували, що під час новорічних свят в Україні сильних морозів не буде.