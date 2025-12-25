В Киеве ударит сильный мороз - какая температура будет завтра

Женщины идут по зимней дороге. Фото иллюстративное: nation.com.pk

Синоптики предоставили прогноз погоды в Киеве и Киевской области на пятницу, 26 декабря. Ночью и днем будет идти небольшой снег.

Об этом сообщил официальный канал Украинского гидрометеорологического центра в четверг, 25 декабря.

Погода в Киеве 26 декабря

Прогноз погоды на сутки 26 декабря по территории Киевской области и в Киеве свидетельствует об облачности и морозах. Ночью будет идти умеренный, а днем — небольшой снег. Между тем на дорогах города и области будет гололедица — водители и пешеходы должны быть осторожными.

Сообщение Укргидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

"Температура по области ночью -4...-9 °С , днем 0...-5 °С; в Киеве ночью -6...-8 °С , днем 0...-2 °С ", — сообщает Укргидрометцентр.

Также будет дуть метель, ветер — северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Напомним, что в течение рождественской недели, 22-28 декабря синоптики прогнозируют значительные похолодания.

Ранее мы также информировали, что во время новогодних праздников в Украине сильных морозов не будет.