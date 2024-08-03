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На Одещину насувається циклон — синоптики попередили про негоду сьогодні

3 серпня 2024 05:28
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 3 серпня: дані синоптиків
Дівчина під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі у суботу, 3 серпня, буде похмурою через вплив циклону, який зумовить дощі та грози. Однак температура повітря становиниме до +30°C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури та вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+30 °C.
  • Температура морської води +21...+22 °C.
Прогноз погоди в Одесі 3 серпня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +18...+23 °C, вдень +28...+33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода на Одещині 3 серпня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Білгород-Дністровському та в Ізмаїлі. 

Пожежна небезпека Одещина 3 серпня
Пожежна небезпека на Одещині 3 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 3 серпня

В Україні у суботу, 3 серпня, погода буде мінливо хмарною. Переважно південний, а в західних областях із переходом на північний, вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +13...+18 °С, у південній частині +18...+23 °С. Удень буде +27...+32 °С, на Одещині та в Криму до 34 °С, у західних та північних областях +20...+25 °С.

Погода в Украъны 2 серпня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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