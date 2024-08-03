Прогноз погоди в Одесі на 3 серпня: дані синоптиків

На Одещину насувається циклон — синоптики попередили про негоду сьогодні
Погода в Одесі у суботу, 3 серпня, буде похмурою через вплив циклону, який зумовить дощі та грози. Однак температура повітря становиниме до +30°C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури та вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+30 °C.
- Температура морської води +21...+22 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +18...+23 °C, вдень +28...+33 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Білгород-Дністровському та в Ізмаїлі.
Прогноз погоди в Україні 3 серпня
В Україні у суботу, 3 серпня, погода буде мінливо хмарною. Переважно південний, а в західних областях із переходом на північний, вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме +13...+18 °С, у південній частині +18...+23 °С. Удень буде +27...+32 °С, на Одещині та в Криму до 34 °С, у західних та північних областях +20...+25 °С.
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