Прогноз погоди в Одесі на 3 серпня: дані синоптиків

Дівчина під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у суботу, 3 серпня, буде похмурою через вплив циклону, який зумовить дощі та грози. Однак температура повітря становиниме до +30°C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури та вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+30 °C.

Температура морської води +21...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +18...+23 °C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Білгород-Дністровському та в Ізмаїлі.

Пожежна небезпека на Одещині 3 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 3 серпня

В Україні у суботу, 3 серпня, погода буде мінливо хмарною. Переважно південний, а в західних областях із переходом на північний, вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +13...+18 °С, у південній частині +18...+23 °С. Удень буде +27...+32 °С, на Одещині та в Криму до 34 °С, у західних та північних областях +20...+25 °С.