Прогноз погоды в Одессе на 3 августа: данные синоптиков

На Одесчину надвигается циклон — синоптики предупредили о непогоде сегодня
Погода в Одессе в субботу, 3 августа, будет пасмурной из-за влияния циклона, которое обусловит дожди и грозы. Однако температура воздуха будет до +30°C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур и ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+30 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем небольшой дождь
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +18...+23 °C, днем +28...+33 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.
Прогноз погоды в Украине 3 августа
В Украине в субботу, 3 августа, погода будет переменной. Преимущественно южный, а в западных областях с переходом на северный, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет +13...+18 °С, в южной части +18...+23 °С. Днем будет +27...+32°С, в Одесской области и в Крыму до 34°С, в западных и северных областях +20...+25°С.
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