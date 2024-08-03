Прогноз погоды в Одессе на 3 августа: данные синоптиков

Девушка под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в субботу, 3 августа, будет пасмурной из-за влияния циклона, которое обусловит дожди и грозы. Однако температура воздуха будет до +30°C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур и ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+30 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем небольшой дождь

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +18...+23 °C, днем +28...+33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.

Пожарная опасность в Одесской области 3 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 3 августа

В Украине в субботу, 3 августа, погода будет переменной. Преимущественно южный, а в западных областях с переходом на северный, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +13...+18 °С, в южной части +18...+23 °С. Днем будет +27...+32°С, в Одесской области и в Крыму до 34°С, в западных и северных областях +20...+25°С.