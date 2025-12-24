Прогноз погоди на 25 грудня - якою буде погода на Різдво

Люди йдуть в мороз вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні Різдво, 25 грудня, проходитиме зі справжніми зимовими морозами. Уже найближчої ночі в більшості областей очікується зниження температури до -5…-13 °С.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Прогноз погоди на 25 грудня

Удень 25 грудня стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8 °С, а на Закарпатті та в Криму температура повітря наблизиться до нуля. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Погоду на Різдво визначатиме антициклон, тому опадів не очікується, подекуди можливе навіть сонце.

У Києві в ніч на Різдво температура знизиться до -10 °С, удень очікується близько -3…-4 °С.

Одразу після свята, 26 грудня, в Україну почнуть надходити атмосферні фронти. Прогнозують сніг, посилення вітру та поступове підвищення температури повітря.

