Прогноз погоди на 25 грудня - якою буде погода на Різдво

На Різдво вдарять люті морози — Діденко дала неочікуваний прогноз
В Україні Різдво, 25 грудня, проходитиме зі справжніми зимовими морозами. Уже найближчої ночі в більшості областей очікується зниження температури до -5…-13 °С.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 25 грудня
Удень 25 грудня стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8 °С, а на Закарпатті та в Криму температура повітря наблизиться до нуля. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Погоду на Різдво визначатиме антициклон, тому опадів не очікується, подекуди можливе навіть сонце.
У Києві в ніч на Різдво температура знизиться до -10 °С, удень очікується близько -3…-4 °С.
Одразу після свята, 26 грудня, в Україну почнуть надходити атмосферні фронти. Прогнозують сніг, посилення вітру та поступове підвищення температури повітря.
