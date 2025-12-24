Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow На Різдво вдарять люті морози — Діденко дала неочікуваний прогноз arrow

На Різдво вдарять люті морози — Діденко дала неочікуваний прогноз

24 грудня 2025 23:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 25 грудня - якою буде погода на Різдво
Люди йдуть в мороз вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні Різдво, 25 грудня, проходитиме зі справжніми зимовими морозами. Уже найближчої ночі в більшості областей очікується зниження температури до -5…-13 °С.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. 

Реклама
Читайте також:
На Різдво вдарять люті морози — Діденко дала неочікуваний прогноз - фото 1
Пост Наталкі Діденко. Фото: скріншот

Прогноз погоди на 25 грудня

Удень 25 грудня стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8 °С, а на Закарпатті та в Криму температура повітря наблизиться до нуля. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Погоду на Різдво визначатиме антициклон, тому опадів не очікується, подекуди можливе навіть сонце. 

У Києві в ніч на Різдво температура знизиться до -10 °С, удень очікується близько -3…-4 °С.

Одразу після свята, 26 грудня, в Україну почнуть надходити атмосферні фронти. Прогнозують сніг, посилення вітру та поступове підвищення температури повітря.

Прогноз погоди на 25 грудня
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували, що завтра на Харківщині буде триматися мороз без істотних опадів. Іноді очікується хмарність.

Раніше стало відомо про різке зниження температури в Україні вже цього тижня. 

погода морози Різдво Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:54 Українцям виплачуватимуть нову компенсацію — хто й за що отримає

23:49 На вітер 3 млн — експосадовцю КМДА оголосили підозру за парковку

23:30 На Різдво вдарять люті морози — Діденко дала неочікуваний прогноз

22:57 Росія била по критичній інфраструктурі Харкова в переддень Різдва

22:27 Вітренко розкрив, скільки Київ витрачає на фінансування освіти

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ - 80x80

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

22:09 Чорноморець залишився без головного тренера — що з Кучером

21:46 Вітренко пояснив заяву про "вилучення" 8 млрд грн з бюджету Києва

21:40 Штраф для обмежено придатних — чи треба проходити ВЛК

21:09 Санту помітили над Україною — де слідкувати за маршрутом

20:46 Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло

23:54 Українцям виплачуватимуть нову компенсацію — хто й за що отримає

23:49 На вітер 3 млн — експосадовцю КМДА оголосили підозру за парковку

23:30 На Різдво вдарять люті морози — Діденко дала неочікуваний прогноз

22:57 Росія била по критичній інфраструктурі Харкова в переддень Різдва

22:27 Вітренко розкрив, скільки Київ витрачає на фінансування освіти

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ - 80x80

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

22:09 Чорноморець залишився без головного тренера — що з Кучером

21:46 Вітренко пояснив заяву про "вилучення" 8 млрд грн з бюджету Києва

21:40 Штраф для обмежено придатних — чи треба проходити ВЛК

21:09 Санту помітили над Україною — де слідкувати за маршрутом

20:46 Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

Text

19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Text

17:55 Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

23 грудня
Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

11 грудня 2025

19:35 II група інвалідності — які пільги та виплати доступні в грудні

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації