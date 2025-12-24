Видео
На Рождество ударят морозы — Диденко дала неожиданный прогноз

24 декабря 2025 23:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 25 декабря - какой будет погода на Рождество
Люди идут в мороз по улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине Рождество, 25 декабря, будет проходить с настоящими зимними морозами. Уже ближайшей ночью в большинстве областей ожидается снижение температуры до -5...-13 °С.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На Рождество ударят морозы — Диденко дала неожиданный прогноз - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 25 декабря

Днем 25 декабря столбики термометров будут показывать -3...-8 °С, а на Закарпатье и в Крыму температура воздуха приблизится к нулю. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Погоду на Рождество будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается, местами возможно даже солнце.

В Киеве в ночь на Рождество температура снизится до -10 °С, днем ожидается около -3...-4 °С.

Сразу после праздника, 26 декабря, в Украину начнут поступать атмосферные фронты. Прогнозируют снег, усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.

Прогноз погоди на 24 грудня
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что синоптики спрогнозировали, что завтра на Харьковщине будет держаться мороз без существенных осадков. Иногда ожидается облачность.

Ранее стало известно о резком снижении температуры в Украине уже на этой неделе.

погода морозы Рождество Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
