Прогноз погоды на 25 декабря - какой будет погода на Рождество

В Украине Рождество, 25 декабря, будет проходить с настоящими зимними морозами. Уже ближайшей ночью в большинстве областей ожидается снижение температуры до -5...-13 °С.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 25 декабря

Днем 25 декабря столбики термометров будут показывать -3...-8 °С, а на Закарпатье и в Крыму температура воздуха приблизится к нулю. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Погоду на Рождество будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается, местами возможно даже солнце.

В Киеве в ночь на Рождество температура снизится до -10 °С, днем ожидается около -3...-4 °С.

Сразу после праздника, 26 декабря, в Украину начнут поступать атмосферные фронты. Прогнозируют снег, усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.

