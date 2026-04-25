На Сонці були рідкісні спалахи X-класу: прогноз магнітних бур сьогодні

На Землі у суботу, 25 квітня, магнітних бур не очікується. Однак на Сонці відбулося кілька спалахів, зокрема класу Х2,5, які є дуже небезпечними.

Магнітні бурі 25 квітня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися три спалахів класу М та два спалахи класу Х2,5.

Фахівці пояснюють, що спалахи Х-класу є найпотужнішими. Вони трапляються не часто, але у разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Також спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, вони викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде дуже низькою з ймовірністю спалахів С-класу.

Сонячна активність на 25 квітня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 35.

Як вберегтися від магнітних бур

Астросиноптики розповідають, що магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, які впливають на магнітне поле Землі. У деяких людей це "збиває" нервову систему і судини. Аби вберегтися від впливу на самопочуття, варто дотримуватися кількох порад:

підтримувати водний баланс,

зменшити або взагалі виключити вживання алкоголю та кави,

спати мінімум 7-8 годин,

не скролити телефон перед сном,

гуляти на свіжому повітрі,

уникати стресів,

їсти менше жирної, солоної та важкої їжі.

