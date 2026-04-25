На Солнце были редкие вспышки X-класса: прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в субботу, 25 апреля, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, в частности класса Х2,5, которые являются очень опасными.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 25 апреля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса М и две вспышки класса Х2,5.
Специалисты объясняют, что вспышки Х-класса являются самыми мощными. Они случаются не часто, но в случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Также вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, они вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.
Солнечная активность на 25 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 35.
Как уберечься от магнитных бурь
Астросиноптики рассказывают, что магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые влияют на магнитное поле Земли. У некоторых людей это "сбивает" нервную систему и сосуды. Чтобы уберечься от влияния на самочувствие, стоит придерживаться нескольких советов:
- поддерживать водный баланс,
- уменьшить или вообще исключить употребление алкоголя и кофе,
- спать минимум 7-8 часов,
- не скролить телефон перед сном,
- гулять на свежем воздухе,
- избегать стрессов,
- есть меньше жирной, соленой и тяжелой пищи.
