Главная Погода На Солнце были редкие вспышки X-класса: прогноз магнитных бурь сегодня

На Солнце были редкие вспышки X-класса: прогноз магнитных бурь сегодня

Дата публикации 25 апреля 2026 12:30
Магнитные бури. Фото: freepik, коллаж Новини.LIVE

На Земле в субботу, 25 апреля, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, в частности класса Х2,5, которые являются очень опасными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 25 апреля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса М и две вспышки класса Х2,5.

Специалисты объясняют, что вспышки Х-класса являются самыми мощными. Они случаются не часто, но в случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Также вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, они вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Солнечная активность на 25 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 35.

Как уберечься от магнитных бурь

Астросиноптики рассказывают, что магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые влияют на магнитное поле Земли. У некоторых людей это "сбивает" нервную систему и сосуды. Чтобы уберечься от влияния на самочувствие, стоит придерживаться нескольких советов:

  • поддерживать водный баланс,
  • уменьшить или вообще исключить употребление алкоголя и кофе,
  • спать минимум 7-8 часов,
  • не скролить телефон перед сном,
  • гулять на свежем воздухе,
  • избегать стрессов,
  • есть меньше жирной, соленой и тяжелой пищи.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды в Украине на май. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы примерно на 1,5 °С.

Кроме того, Гидрометцентр предупредил об осадках и сильных ветрах в Украине сегодня. Днем в северных областях ожидается небольшой дождь.

космос магнитные бури головная боль
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
