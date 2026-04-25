На Солнце были редкие вспышки X-класса: прогноз магнитных бурь сегодня

На Земле в субботу, 25 апреля, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, в частности класса Х2,5, которые являются очень опасными.

Магнитные бури 25 апреля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса М и две вспышки класса Х2,5.

Специалисты объясняют, что вспышки Х-класса являются самыми мощными. Они случаются не часто, но в случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Также вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, они вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Читайте также:

Солнечная активность на 25 апреля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 35.

Как уберечься от магнитных бурь

Астросиноптики рассказывают, что магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые влияют на магнитное поле Земли. У некоторых людей это "сбивает" нервную систему и сосуды. Чтобы уберечься от влияния на самочувствие, стоит придерживаться нескольких советов:

поддерживать водный баланс,

уменьшить или вообще исключить употребление алкоголя и кофе,

спать минимум 7-8 часов,

не скролить телефон перед сном,

гулять на свежем воздухе,

избегать стрессов,

есть меньше жирной, соленой и тяжелой пищи.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды в Украине на май. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы примерно на 1,5 °С.

Кроме того, Гидрометцентр предупредил об осадках и сильных ветрах в Украине сегодня. Днем в северных областях ожидается небольшой дождь.