Головна Погода На Сонці понад 30 плям — прогноз магнітних бур сьогодні

На Сонці понад 30 плям — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 14:17
Магнітні бурі 7 січня — чого сьогодні очікувати метеозалежним
Головний біль. Фото: Freepik

Суттєвих магнітних бур у середу, 7 січня, не очікується на Землі. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 7 січня

Упродовж 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 7 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 31.

Як спалахи на Сонці впливають на людину?

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Під час сонячних спалахів у бік Землі викидаються потоки заряджених частинок. Коли вони досягають планети, збурюється магнітне поле — виникають магнітні бурі. 

Люди можуть скаржитися на головний біль, втому, сонливість, запаморочення, коливання артеріального тиску, відчуття слабкості, дратівливість та зниження концентрації.

У людей із серцево-судинними захворюваннями або підвищеною тривожністю симптоми зазвичай відчутніші.

Нагадаємо, 7 січня в Україні прогнозуються потужні опади.

Також повідомлялося, що на одне із міст насувається шторм.

Сонце здоров'я магнітні бурі головний біль шторм
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
