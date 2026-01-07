Магнітні бурі 7 січня — чого сьогодні очікувати метеозалежним

На Сонці понад 30 плям — прогноз магнітних бур сьогодні
Суттєвих магнітних бур у середу, 7 січня, не очікується на Землі. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 7 січня
Упродовж 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 7 січня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 31.
Як спалахи на Сонці впливають на людину?
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Під час сонячних спалахів у бік Землі викидаються потоки заряджених частинок. Коли вони досягають планети, збурюється магнітне поле — виникають магнітні бурі.
Люди можуть скаржитися на головний біль, втому, сонливість, запаморочення, коливання артеріального тиску, відчуття слабкості, дратівливість та зниження концентрації.
У людей із серцево-судинними захворюваннями або підвищеною тривожністю симптоми зазвичай відчутніші.
