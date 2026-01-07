Магнитные бури 7 января — чего сегодня ожидать метеозависимым

Головная боль. Фото: Freepik

Существенных магнитных бурь в среду, 7 января, не ожидается на Земле. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 7 января

В течение 24 часов на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 7 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 31.

Как вспышки на Солнце влияют на человека?

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Во время солнечных вспышек в сторону Земли выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда они достигают планеты, возмущается магнитное поле — возникают магнитные бури.

Люди могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, головокружение, колебания артериального давления, ощущение слабости, раздражительность и снижение концентрации.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной тревожностью симптомы обычно более ощутимы.

