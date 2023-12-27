Погода в Україні у вівторок, 27 грудня — прогноз від синоптиків

На українців знову чекає небезпека — синоптики озвучили несподіваний прогноз
Погода в Україні, 27 грудня, буде без значних опадів. У північній частині можливий дощ зі снігом. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики 27 грудня попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
"В Україні пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Україні 27 грудня
В Україні 27 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.
"В Україні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с", — вказано у повідомленні.
Температура повітря:
- у північній частині вночі та вдень +1...+6 °С
- на решті території вночі +1...+6 °С вночі, вдень +4..+9 °С
- на півдні до +13 °С.
Нагадаємо, в Україні 27 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім південних, очікується невеликий дощ, втім, пориви вітру будуть до 15-20 метрів за секунду.
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