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На українців знову чекає небезпека — синоптики озвучили несподіваний прогноз

27 грудня 2023 06:00
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Погода в Україні у вівторок, 27 грудня — прогноз від синоптиків
Українці на вулиці під час снігової погоди. Фото: Новини.Live
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Погода в Україні, 27 грудня, буде без значних опадів. У північній частині можливий дощ зі снігом. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики 27 грудня попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"В Україні пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 грудня

В Україні 27 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.

"В Україні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с", — вказано у повідомленні.

Температура повітря:

  • у північній частині вночі та вдень +1...+6 °С
  • на решті території вночі +1...+6 °С вночі, вдень +4..+9 °С
  • на півдні до +13 °С.
На зображенні може бути: карта та текст
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні 27 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім південних, очікується невеликий дощ, втім, пориви вітру будуть до 15-20 метрів за секунду.

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