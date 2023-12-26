Погода в Україні на завтра, 27 грудня – прогноз від синоптиків

Сніг з дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 27 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім південних, очікується невеликий дощ, втім, пориви вітру будуть до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 27 грудня

Повідомляється, що у північних областях місцями можливий дощ, змішаний із мокрим снігом. Вітер дутиме з заходу та північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, поривами досягаючи 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень у північних районах становитиме +1…+6 °С. В решті регіонів вночі температура буде такою самою, а вдень підніметься до +4…+9 °С. На півдні країни температура може досягати +13 °С.

Погода в Україні на 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 27 грудня

Погода У Києві та області 27 грудня буде переважно хмарна з проясненнями. У деяких районах очікується невеликий дощ, іноді з мокрим снігом.

Переважаючий західний вітер досягатиме 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура протягом ночі та дня в регіоні буде +1…+6°С. У Києві очікується +4…+6°С.

Попередження про метеорологічні явища

Укргідрометцентр повідомляє, що 27 грудня в Україні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Це відповідає першому рівню небезпеки, що позначається жовтим.

Примітно, судячи з карти, пориви вітру спостерігатимуться на всій території країни.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека у Карпатах

Синоптики зазначають, що 26 по 27 грудня зберігається висока небезпека снігових лавин (3-й рівень) у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей через теплу погоду.

"Існує ризик сходження лавин навіть при малих зовнішніх впливах, включаючи можливість утворення окремих природних лавин середнього та великого розміру", — йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека у Карпатах. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україну середа, 27 грудня, принесе холодну погоду . Очікується температура повітря близько +6 °С, але сильні пориви вітру.