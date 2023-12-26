Погода в Украине на завтра, 27 декабря - прогноз от синоптиков

Снег с дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 27 декабря, ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов, за исключением южных, ожидается незначительный дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров за секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 27 декабря

Сообщается, что в северных областях местами возможен дождь, смешанный с мокрым снегом. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами достигая 15-20 метров в секунду.

Температура ночью и днем в северных районах составит +1…+6 °С. В остальных регионах ночью температура будет такой же, а днем поднимется до +4…+9 °С. На юге страны температура может достигать до +13 °С.

Погода в Украине на 27 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 27 декабря

Погода В Киеве и области 27 декабря будет в основном облачная с прояснениями. В некоторых районах ожидается легкий дождь, иногда с мокрым снегом.

Преобладающий западный ветер будет достигать 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура в течение ночи и дня в регионе будет +1…+6 °С. В Киеве ожидается +4…+6 °С.

Предупреждение о метеорологических явлениях

Укргидрометцентр сообщает, что 27 декабря в Украине ожидаются сильные порывы ветра, до 15-20 метров в секунду. Это соответствует первому уровню опасности, который обозначается желтым цветом.

Примечательно, судя по карте порывы ветра будут наблюдаться на всей территории страны.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность в Карпатах

Синоптики указывают, что 26 по 27 декабря сохраняется высокая опасность снежных лавин (3-й уровень) в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за теплой погоды.

"Существует риск схода лавин даже при малых внешних воздействиях, включая возможность образования отдельных естественных лавин среднего и большого размера", — говорится в сообщении.

Снеголавинная опасность в Карпатах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украину среда, 27 декабря принесет холодную погоду. Ожидается температура воздуха около +6°С, но при этом будут сильные порывы ветра.