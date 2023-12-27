Погода в Украине во вторник, 27 декабря - прогноз от синоптиков

Украинцы на улице во время снега. Фото: Новини.Live

Погода в Украине, 27 декабря, будет без существенных осадков. В северной части возможен дождь со снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики 27 декабря предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"В Украине порывы ветра 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Карта опасных регионов Украины 27 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 декабря

В Украине 27 декабря будет облачно с прояснениями.

В Украине, кроме южных областей, небольшой дождь, в северной части местами с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с ”, — указано в сообщении.

Температура воздуха:

в северной части ночью и днем +1...+6 °С

на остальной территории ночью +1...+6 °С ночью, днем +4..+9 °С

на юге до +13 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине 27 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов кроме южных ожидается небольшой дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.