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Украинцев снова ждет опасность — синоптики озвучили неожиданный прогноз

27 декабря 2023 06:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Погода в Украине во вторник, 27 декабря - прогноз от синоптиков
Украинцы на улице во время снега. Фото: Новини.Live
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Погода в Украине, 27 декабря, будет без существенных осадков. В северной части возможен дождь со снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики 27 декабря предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"В Украине порывы ветра 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Карта опасных регионов Украины 27 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 декабря

В Украине 27 декабря будет облачно с прояснениями.

В Украине, кроме южных областей, небольшой дождь, в северной части местами с мокрым снегом.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с ”, — указано в сообщении.

Температура воздуха:

  • в северной части ночью и днем +1...+6 °С
  • на остальной территории ночью +1...+6 °С ночью, днем +4..+9 °С
  • на юге до +13 °С.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине 27 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов кроме южных ожидается небольшой дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.

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