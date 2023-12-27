Погода в Украине во вторник, 27 декабря - прогноз от синоптиков

Украинцев снова ждет опасность — синоптики озвучили неожиданный прогноз
Погода в Украине, 27 декабря, будет без существенных осадков. В северной части возможен дождь со снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики 27 декабря предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
"В Украине порывы ветра 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 27 декабря
В Украине 27 декабря будет облачно с прояснениями.
В Украине, кроме южных областей, небольшой дождь, в северной части местами с мокрым снегом.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с ”, — указано в сообщении.
Температура воздуха:
- в северной части ночью и днем +1...+6 °С
- на остальной территории ночью +1...+6 °С ночью, днем +4..+9 °С
- на юге до +13 °С.
Напомним, в Украине 27 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов кроме южных ожидается небольшой дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.
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