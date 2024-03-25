Погода в Україні в понеділок, 25 березня — які області заллють зливи

Люди під дощем переходять вулицю. Фото: liverpoolecho.co.uk

Погода в Україні в понеділок, 25 березня, буде дощовою. Зливи обіцяють в Київській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та інших областях, які вночі місцями супроводжуватиме мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме близько +5 °C, а вдень очікується до +10 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 березня

"В більшості південних, центральних областей помірні, вдень місцями значні дощі, в західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів", — прогнозують синоптики.

За їх словами, на заході вночі та вранці подекуди очікується туман. Вітер південного напрямку з переходом на північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C, на південному сході +9...+14 °C. У Києві понеділок теж буде теплим, вночі в столиці очікується +1...+3 °C, а вдень повітря прогріється до +8...+10 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 березня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку III рівня 25 березня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначили синоптики.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 25 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 25 березня

"У понеділок в Україні — циклончик, тому й дощі очікуються. Хіба в східній частині вплив антиклону не дасть опадам просунутися — суха погода", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря упродовж дня очікується +8...+11 °C, у східних областях +10...+14 °C. У Києві є ймовірність незначного дощу, температура повітря становитиме близько +8 °C.

"І буде ще холодний язичок від Сумщини через Черкащину до Одещини: +6...+9 °C. Карта", — додає Діденко.

Прогноз температури повітря в Україні сьогодні, 25 березня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала погоду в Україні на наступних вихідних 30-31 березня. За її словами, прийде значне потепління.

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