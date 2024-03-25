Погода в Украине в понедельник, 25 марта — какие области зальют ливни

На Украину налетит циклон — каким областям по прогнозу синоптиков нужно подготовиться
Погода в Украине в понедельник, 25 марта, будет дождливой. Проливные дожди обещают в Киевской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой и других областях, которые ночью местами будет сопровождать мокрый снег. Температура воздуха ночью будет около +5 °C, а днем ожидается до +10 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 25 марта
"В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди, в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", — прогнозируют синоптики.
По их словам, на западе ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южного направления с переходом на северный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 0...+5 °C, днем +5...+10 °C, на юго-востоке +9...+14 °C. В Киеве понедельник тоже будет теплым, ночью в столице ожидается +1...+3 °C, а днем воздух прогреется до +8...+10 °C.
Также в Укргидрометцентре предупреждают о значительной снеголавинной опасности III уровня 25 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили синоптики.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 25 марта
"В понедельник в Украине — циклончик, поэтому и дожди ожидаются. Разве что в восточной части влияние антиклона не даст осадкам продвинуться — сухая погода", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение дня ожидается +8...+11 °C, в восточных областях +10...+14 °C. В Киеве есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха будет около +8 °C.
"И будет еще холодный язычок от Сумщины через Черкасщину до Одесщины: +6...+9 °C. Карта", — добавляет Диденко.
Напомним, что Диденко спрогнозировала погоду в Украине на следующих выходных 30-31 марта. По ее словам, произойдет значительное потепление.
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