Прогноз поди в Україні на 28 березня від Наталки Діденко

Люди йдуть з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 28 березня, обіцяє бути теплою. Цього дня стовпчики термометрів сягнуть поділки до +22 °C. Однак на Заході країни погодні умови не радуватимуть українців. Там очікуються дощі, які зумовлені впливом атмосферного фронту.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 28 березня

Наталка Діденко прогнозує теплу погоду в Україні у четвер. Середня температура повітря 28 березня коливатиметься від +12 до +18 °C. Найтепліше буде в Криму, там очікується від +20 до +22 °C.

Мапа погоди в Україні 28 березня. Джерело: Meteoprog

Синоптик зазначила, що в цього дня не варто очікувати опадів, вони малоймовірні у всіх областях, окрім Заходу. В цій частині країни атмосферний фронт зумовить дощі.

Атмосферний фронт 28 березня. Джерело: Наталка Діденко

У четвер переважатиме сильний південно-східний вітер. Подекуди пориви будуть штормовими зі швидкістю до 15-22 м/с. Водночас на Сході передбачається помірний вітер.

Погода у Києві 28 березня

У Києві завтра можлива мінлива хмарність, але здебільшого день буде сонячним. Опадів у столиці також не варто очікувати. Вдень температура повітря підійметься до поділки +15 °C.

Погода в Києві 28 березня. Джерело: Meteoprog

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму

Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Минулого року середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.