Прогноз поди в Украине на 28 марта от Наталки Диденко

Люди идут с зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 28 марта, обещает быть теплой. В этот день столбики термометров достигнут деления до +22 °C. Однако на Западе страны погодные условия не будут радовать украинцев. Там ожидаются дожди, обусловленные влиянием атмосферного фронта.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 марта

Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду в Украине в четверг. Средняя температура воздуха 28 марта будет колебаться от +12 до +18 °C. Теплее всего будет в Крыму, там ожидается от +20 до +22 °C.

Карта погоды в Украине 28 марта. Источник: Meteoprog

Синоптик указала, что в этот день не следует ожидать осадков, они маловероятны во всех областях, кроме Запада. В этой части страны атмосферный фронт обусловит дожди.

Атмосферный фронт 28 марта. Источник: Наталья Диденко

В четверг будет преобладать сильный юго-восточный ветер. Кое-где порывы будут штормовыми со скоростью до 15-22 м/с. В то же время на Востоке предполагается умеренный ветер.

Погода в Киеве 28 марта

В Киеве завтра возможна переменная облачность, но в большинстве день будет солнечным. Осадков в столице тоже не стоит ожидать. Днем температура воздуха поднимется до деления +15 °C.

Погода в Киеве 28 марта. Источник: Meteoprog

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Важно следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.