Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow На Украину надвигается атмосферный фронт — народный синоптик Диденко назвала регионы с дождем arrow

На Украину надвигается атмосферный фронт — народный синоптик Диденко назвала регионы с дождем

27 марта 2024 12:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз поди в Украине на 28 марта от Наталки Диденко
Люди идут с зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 28 марта, обещает быть теплой. В этот день столбики термометров достигнут деления до +22 °C. Однако на Западе страны погодные условия не будут радовать украинцев. Там ожидаются дожди, обусловленные влиянием атмосферного фронта.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 28 марта

Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду в Украине в четверг. Средняя температура воздуха 28 марта будет колебаться от +12 до +18 °C. Теплее всего будет в Крыму, там ожидается от +20 до +22 °C.

Карта погоды в Украине 28 марта
Карта погоды в Украине 28 марта. Источник: Meteoprog

Синоптик указала, что в этот день не следует ожидать осадков, они маловероятны во всех областях, кроме Запада. В этой части страны атмосферный фронт обусловит дожди.

Атмосферный фронт 28 марта
Атмосферный фронт 28 марта. Источник: Наталья Диденко

В четверг будет преобладать сильный юго-восточный ветер. Кое-где порывы будут штормовыми со скоростью до 15-22 м/с. В то же время на Востоке предполагается умеренный ветер.

Погода в Киеве 28 марта

В Киеве завтра возможна переменная облачность, но в большинстве день будет солнечным. Осадков в столице тоже не стоит ожидать. Днем температура воздуха поднимется до деления +15 °C.

Погода в Киеве 28 марта
Погода в Киеве 28 марта. Источник: Meteoprog
Скриншот сообщения Диденко
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Важно следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

погода
потепление
Наталка Диденко
синоптик
дождь
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом