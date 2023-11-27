Погода в Україні 28 листопада

На Україну суне новий та ще більший циклон — як зміниться погода
На Україну суне новий циклон із снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумщини.
Про це повідомила представниця Українського Гідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу, передає Media Center Ukraine.
Чого очікувати від новго циклону, що суне на Україну
За її словами, найактивніша фаза другого циклону припаде на ніч проти 29 листопада.
"Наступний циклон не буде настільки руйнівний. Просто у плані опадів він буде більш всеохоплюючим для території України", — зазначила Птуха.
В цей період очікується змішана фаза опадів. Вони можуть розпочатися з дощу, потім перейти у сніг.
"Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, і температура вдень та вночі становитиме 0..-6 °С градусів. А ось вже у північних — Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — буде мокрий сніг. Безпосередньо для Києва також очікуємо змішану фазу опадів", — Наталія Птуха.
Вона додала, що після цього циклон залишатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини.
Як зміниться погода в Україні
Нагадаємо, завтра, 28 листопада, у переважній більшості областей України день пройде без опадів. Лише у західних областях вдень йтиме сніг та мокрий сніг. На Закарпатті можливий сніг з дощем.
Додамо, циклон, який зумовив непогоду в Україні і викликав сильні опади у вигляді дощу та снігу, наразі є за межами країни.
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