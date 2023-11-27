Погода в Україні 28 листопада

Наслідки негоди на Одещині. Фото: ДСНС

На Україну суне новий циклон із снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумщини.

Про це повідомила представниця Українського Гідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу, передає Media Center Ukraine.

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За її словами, найактивніша фаза другого циклону припаде на ніч проти 29 листопада.

"Наступний циклон не буде настільки руйнівний. Просто у плані опадів він буде більш всеохоплюючим для території України", — зазначила Птуха.

В цей період очікується змішана фаза опадів. Вони можуть розпочатися з дощу, потім перейти у сніг.

"Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, і температура вдень та вночі становитиме 0..-6 °С градусів. А ось вже у північних — Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — буде мокрий сніг. Безпосередньо для Києва також очікуємо змішану фазу опадів", — Наталія Птуха.

Вона додала, що після цього циклон залишатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини.

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Нагадаємо, завтра, 28 листопада, у переважній більшості областей України день пройде без опадів. Лише у західних областях вдень йтиме сніг та мокрий сніг. На Закарпатті можливий сніг з дощем.

Додамо, циклон, який зумовив непогоду в Україні і викликав сильні опади у вигляді дощу та снігу, наразі є за межами країни.