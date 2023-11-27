Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови

Заметіль в Україні. Фото: Reuters

Завтра, 28 листопада, у переважній більшості областей України день пройде без опадів. Лише у західних областях вдень йтиме сніг та мокрий сніг. На Закарпатті можливий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 листопада

Так, вдень 28 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікуються опади у західних областях — сніг та мокрий сніг.

На українських дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, а у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10°C.

На Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни — 0...-5°C, в Криму 0...+5°C; вдень -3...+2°C, у південній частині +3...+8°C, в Криму до +11°C.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 28 листопада

У Київській області завтра, 28 листопада, буде хмарна погода з проясненнями, опадів не очікується. На дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі -5...-10°C, вдень -3...+2°C.

У столиці вночі очікується -5...-7°C, вдень 0...-2°C.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли негода покине Україну.

Крім того, ми писали, що ураган, який накрив частину України, фактично унеможливлює активні бойові дії на фронті. Але для десантної операції через Дніпро зниження температури ще недостатнє, потрібні тижні холодної погоди для замерзання річки.