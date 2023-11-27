Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку — прогноз погоди на завтра arrow

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку — прогноз погоди на завтра

27 листопада 2023 21:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови
Заметіль в Україні. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 28 листопада, у переважній більшості областей України день пройде без опадів. Лише у західних областях вдень йтиме сніг та мокрий сніг. На Закарпатті можливий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 28 листопада

Так, вдень 28 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікуються опади у західних областях — сніг та мокрий сніг.

На українських дорогах місцями прогнозують ожеледицю. 

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, а у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10°C.

На Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни — 0...-5°C, в Криму 0...+5°C; вдень -3...+2°C, у південній частині +3...+8°C, в Криму до +11°C.

null
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 28 листопада

У Київській області завтра, 28 листопада, буде хмарна погода з проясненнями, опадів не очікується. На дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

  • Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі -5...-10°C, вдень -3...+2°C.

У столиці вночі очікується -5...-7°C, вдень 0...-2°C.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли негода покине Україну

Крім того, ми писали, що ураган, який накрив частину України, фактично унеможливлює активні бойові дії на фронті. Але для десантної операції через Дніпро зниження температури ще недостатнє, потрібні тижні холодної погоди для замерзання річки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі