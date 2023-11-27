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В Укргидрометцентре предупреждают об опасности — прогноз погоды на завтра

27 ноября 2023 21:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях
Метель в Украине. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 ноября, в подавляющем большинстве областей Украины день пройдет без осадков. Лишь в западных областях днем будет идти снег и мокрый снег. В Закарпатье возможен снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 ноября

Днем 28 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются осадки в западных областях — снег и мокрый снег.

На украинских дорогах местами прогнозируют гололедицу.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, а в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10°C.

В Закарпатье, юге Одесщины и юго-востоке страны — 0...-5°C, в Крыму 0...+5°C; днем -3...+2°C, в южной части +3...+8°C, в Крыму до +11°C.

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Прогноз погоды в Украине на 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 ноября

В Киевской области завтра, 28 ноября, облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. На дорогах местами прогнозируют гололедицу.

  • Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью -5...-10°C, днем -3...+2°C.

В столице ночью ожидается -5...-7°C, днем 0...-2°C.

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко сообщила, когда непогода покинет Украину.

Кроме того, мы писали, что накрывший часть Украины ураган фактически делает невозможным активные боевые действия на фронте. Но для десантной операции через Днепр снижение температуры еще недостаточно, нужны недели холодной погоды для замерзания реки.

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