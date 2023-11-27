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На Украину двигается новый и еще больший циклон — как изменится погода

27 ноября 2023 23:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 ноября
Последствия непогоды в Одесской области. Фото: ГСЧС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине двигается новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.

Об этом сообщила представитель Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха на брифинге, передает Media Center Ukraine.

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По ее словам, самая активная фаза второго циклона придется на ночь на 29 ноября.

"Следующий циклон не будет столь разрушительным. Просто в плане осадков он будет более всеохватывающим для территории Украины" , — отметила Птуха.

В этот период ожидается смешанная фаза осадков. Они могут начаться с дождя, затем перейти в снег.

"Например, в западных областях это будет преимущественно снег, и температура днем и ночью будет 0..-6 °С градусов. А вот уже в северных — Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — будет мокрый снег. Непосредственно для Киева также ожидаем смешанную фазу осадков" , — Наталья Птуха.

Она добавила, что после этого циклон будет покидать территорию Украины примерно в направлении Сумской области.

Как изменится погода в Украине

Напомним, завтра, 28 ноября, в подавляющем большинстве областей Украины день пройдет без осадков. Лишь в западных областях днем будет идти снег и мокрый снег. В Закарпатье возможен снег с дождем.

Добавим, циклон, который обусловил непогоду в Украине и вызвал сильные осадки в виде дождя и снега, сейчас за пределами страны.

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