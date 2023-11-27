Погода в Украине 28 ноября

На Украину двигается новый и еще больший циклон — как изменится погода
В Украине двигается новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.
Об этом сообщила представитель Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха на брифинге, передает Media Center Ukraine.
Чего ожидать от нового двигающегося циклона
По ее словам, самая активная фаза второго циклона придется на ночь на 29 ноября.
"Следующий циклон не будет столь разрушительным. Просто в плане осадков он будет более всеохватывающим для территории Украины" , — отметила Птуха.
В этот период ожидается смешанная фаза осадков. Они могут начаться с дождя, затем перейти в снег.
"Например, в западных областях это будет преимущественно снег, и температура днем и ночью будет 0..-6 °С градусов. А вот уже в северных — Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — будет мокрый снег. Непосредственно для Киева также ожидаем смешанную фазу осадков" , — Наталья Птуха.
Она добавила, что после этого циклон будет покидать территорию Украины примерно в направлении Сумской области.
Как изменится погода в Украине
Напомним, завтра, 28 ноября, в подавляющем большинстве областей Украины день пройдет без осадков. Лишь в западных областях днем будет идти снег и мокрый снег. В Закарпатье возможен снег с дождем.
Добавим, циклон, который обусловил непогоду в Украине и вызвал сильные осадки в виде дождя и снега, сейчас за пределами страны.
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