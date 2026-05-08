Головна Погода На вихідні в Україні похолоднішає: синоптик Діденко попередила про грози

На вихідні в Україні похолоднішає: синоптик Діденко попередила про грози

Дата публікації: 8 травня 2026 14:15
Погода на вихідні 9-10 травня — в Україні похолоднішає
Люди з парасолями під дощем. Фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідні, 9-10 травня, трохи похолоднішає. Упродовж дня майже скрізь стовпчики термометрів показуватимуть до +12...+18 °С. Крім того, практично всюди будуть дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко. 

Якою буде погода на вихідні 9-10 травня

Цими вихідними температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+18 °С. Лише в східній частина та на південному сході буде дуже тепла погода — +20...+26 °С

Погода в Україні 9 травня
Карта температур в Україні на 9 травня. Фото: Метеопост
Прогноз погоди в Україні на 10 травня
Карта температур в Україні на 10 травня. Фото: Метеопост

За прогнозом Діденко, через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди будуть короткочасні дощі та можливі грози. Лише в неділю у західних регіонах — без опадів. 

Погода у Києві 9-10 травня

У Києві 9 травня опадів не передбачається, але вже в неділю пройдуть дощі. У суботу в столиці ще тепло, до +20 °С, а 10 травня відчутно похолоднішає до +12...+14 °С.

Скриншот допису Наталки Діденко

Як писали Новини.LIVE, раніше Гідрометцентр попередив про опади і похолодання в Україні сьогодні. Упродовж дня пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с. 

Також синоптик Наталія Птуха попереджала, що у травні розпочнеться сезон гроз та поривчастий вітер. Стовпчики термометрів опустяться до комфортних +16...+24°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
