Погода на выходные 9-10 мая — в Украине похолодает

В Украине на выходные, 9-10 мая, немного похолодает. В течение дня почти везде столбики термометров будут показывать до +12...+18 °С. Кроме того, практически везде будут дожди и грозы.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода на выходные 9-10 мая

В эти выходные температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+18 °С. Только в восточной часть и на юго-востоке будет очень теплая погода — +20...+26 °С.

По прогнозу Диденко, через нашу территорию 9-10 мая будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно будут кратковременные дожди и возможны грозы. Только в воскресенье в западных регионах - без осадков.

Погода в Киеве 9-10 мая

В Киеве 9 мая осадков не предвидится, но уже в воскресенье пройдут дожди. В субботу в столице еще тепло, до +20 °С, а 10 мая ощутимо похолодает до +12...+14 °С.

Как писали Новини.LIVE, ранее Гидрометцентр предупредил об осадках и похолодании в Украине сегодня. В течение дня порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Также синоптик Наталья Птуха предупреждала, что в мае начнется сезон гроз и порывистый ветер. Столбики термометров опустятся до комфортных +16...+24°C.