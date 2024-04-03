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Найхолодніший день попереду — народний синоптик Діденко назвала регіони, які накриє сніг

3 квітня 2024 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Погода в Україні 4 квітня — прогноз від Наталки Діденко
Жінка йде у сильний вітер та сніг. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Погода в Україні у четвер, 4 квітня, значно погіршиться. На більшості територій можливий мокрий сніг та дощ, а найнижчий показник температури повітря опуститься до +6 °C у північних та західних областях.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook в середу, 3 квітня. 

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Діденко розповіла, що завтра буде найхолодніший день з найближчої перспективи. У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6 ... +11 °C. 

В центральних регіонах температура дещо коливатиметься. Так, на Вінниччині та Полтавщині очікується +8... +12 °C. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12... +17 °C,  на Дніпропетровщині до +19 °C.

На сходу тепліше не буде. У Харківській області очікується  +10... +14 °C, у Луганській +20 °C, а в  Донецькій +18 °C. Найтепліше буде у південній частині, адже там очікується +15... +20 °C. 

Водночас на півночі, заході та на північному сході України завтра очікуються дощі, а місцями можливий мокрий сніг. На решті території України — без опадів.

"Вітер завтра буде помірним, штормові пориви стихатимуть, хіба на північному сході десь рвоне до 15-20 метрів за секунду, пилові масиви з Сахари залишають нашу територію", — зазначила синоптик. 

Погода в Києві 4 квітня

У Києві 4 квітня очікується найхолодніший день, не вище +8... +10 °C. Вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Надалі температура повітря підвищуватиметься.

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Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 2 квітня львів'ян попередили про погіршення погодніх умов у місті та області найближчими днями.  Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпечності через сильні пориви вітру, яку сягатимуть 25-28 м/с.

Крім того, в Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. В КМВА закликають утриматись від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Крім того, про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.

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