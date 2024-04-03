Погода в Украине 4 апреля — прогноз от Наталки Диденко

Женщина идет в сильный ветер и снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, значительно ухудшится. На большинстве территорий возможен снег и дождь, а самый низкий показатель температуры воздуха опустится до +6 °C в северных и западных областях.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 3 апреля.

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Погода в Украине 4 апреля

Диденко рассказала, что завтра будет самый холодный день из ближайшей перспективы. В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11 °C.

В центральных регионах температура будет несколько колебаться. Так, в Винницкой и Полтавской области ожидается +8... +12 °C. В Черкасской и Кропивницком с районами +12... +17 °C, на Днепропетровщине до +19 °C.

На востоке теплее не будет. В Харьковской области ожидается +10...+14°C, в Луганской +20°C, а в Донецкой +18°C. Теплее всего будет в южной части, ведь там ожидается +15...+20°C.

В то же время на севере, западе и северо-востоке Украины завтра ожидаются дожди, а местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков.

"Ветер завтра будет умеренным, штормовые порывы будут стихать, разве что на северо-востоке где-то рвется до 15-20 метров в секунду, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию", — отметила синоптик.

Погода в Киеве 4 апреля

В Киеве 4 апреля ожидается самый холодный день, не выше +8...+10 °C. Утром и днем без существенных осадков. В дальнейшем температура воздуха будет увеличиваться.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 2 апреля львовян предупредили об ухудшении погодных условий в городе и области в ближайшие дни. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра, достигающих 25-28 м/с.

Кроме того, в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КМВА призывают воздержаться от прогулок и не открывать дома окна. Кроме того, о причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.