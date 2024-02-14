Погода в Україні у вівторок, 14 лютого — прогноз від синоптиків

Накриє дощ та туман — синоптики попередили про небезпеку погоди сьогодні
Погода в Україні 14 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий, вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях помірний дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом. А от вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів. Температура повітря сягне +7...+12 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 14 лютого
Синоптики прогнозують у центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — східний з поривами 7-12 м/с.
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби +1...+6 °С, а вдень на Закарпатті до +9°.
На решті території вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
Також синоптики обіцяють в Карпатах вночі невеликий сніг, а вдень без опадів. Температура вночі та вдень там сягне 0...-5 °С.
Погода на Київщині 14 лютого
У столичному регіоні також буде хмарно та пройде невеликий дощ.
Вітер північно-західний очікується з поривами 7-12 м/с.
Температура по області протягом доби становитиме +1...+6 °С. У Києві +3...+5 °С.
Негода в Україні 14 лютого
В Україні, крім західних областей, вранці 14 лютого спостерігатиметься туман, видимість складе 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.
Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.
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