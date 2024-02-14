Погода в Україні у вівторок, 14 лютого — прогноз від синоптиків

Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 14 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий, вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях помірний дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом. А от вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів. Температура повітря сягне +7...+12 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 лютого

Синоптики прогнозують у центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — східний з поривами 7-12 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби +1...+6 °С, а вдень на Закарпатті до +9°.

На решті території вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

Також синоптики обіцяють в Карпатах вночі невеликий сніг, а вдень без опадів. Температура вночі та вдень там сягне 0...-5 °С.

Погода в Україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 лютого

У столичному регіоні також буде хмарно та пройде невеликий дощ.

Вітер північно-західний очікується з поривами 7-12 м/с.

Температура по області протягом доби становитиме +1...+6 °С. У Києві +3...+5 °С.

Погода на Київщині 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Негода в Україні 14 лютого

В Україні, крім західних областей, вранці 14 лютого спостерігатиметься туман, видимість складе 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Негода в україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.