Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Накриє дощ та туман — синоптики попередили про небезпеку погоди сьогодні arrow

Накриє дощ та туман — синоптики попередили про небезпеку погоди сьогодні

14 лютого 2024 06:49
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у вівторок, 14 лютого — прогноз від синоптиків
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні 14 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий, вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях помірний дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом. А от вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів. Температура повітря сягне +7...+12 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 14 лютого

Синоптики прогнозують у центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — східний з поривами 7-12 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби +1...+6 °С, а вдень на Закарпатті до +9°.

На решті території вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

Також синоптики обіцяють в Карпатах вночі невеликий сніг, а вдень без опадів. Температура вночі та вдень там сягне 0...-5 °С.

Погода в Україні 14 лютого
Погода в Україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 лютого

У столичному регіоні також буде хмарно та пройде невеликий дощ.

Вітер північно-західний очікується з поривами 7-12 м/с.

Температура по області протягом доби становитиме +1...+6 °С. У Києві +3...+5 °С.

Погода в Україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр
Погода на Київщині 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Негода в Україні 14 лютого

В Україні, крім західних областей, вранці 14 лютого спостерігатиметься туман, видимість складе 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Негода в україні 14 лютого
Негода в україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

погода
негода
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі